romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma – “Nell’odierna commissione Lavori Pubblici abbiamo sottolineato come, nell’ultima variazione di Bilancio, Roma Capitale abbia stanziato ben 500 mila per la riapertura di via. Di questi, 40 mila euro sono stati destinati alla progettazione esecutiva dei lavori di una strada che, ricordiamolo, e’ stata chiusa nel maggio 2017 dai vigili del fuoco a causa di un dissesto nella parte centrale della carreggiata e, quindi, della sussistenza di uno stato di pericolo. La sicurezza dei cittadini e’ un bene da salvaguardare e proteggere. Proprio in virtu’ di questo, sono stati eseguiti diversi sopralluoghi e sondaggi che hanno evidenziato, dopo una prima fase di stallo, un cedimento significativo per i geologi di Roma Capitale impegnati a monitorare la situazione. Il pericolo, infatti, e’ stato evidenziato da un incrinometro posizionato su ...

romadailynews : Agnello: siamo al lavoro per riaprire via Bonn entro autunno 2020: #Roma – “Nell’odierna… - luigi_rocchi : @gtorregrossa Le confesso che sono innamorato di scrittori siciliani tra cui Lei, la Agnello-Horby ed altri, e sopr… - garboglino : @enzobianchi7 @giada_online Perfettamente d'accordocon Lei, caroPadre @enzobianchi7.Ma noi siamo in attesa di 'ciel… -