Un posto al sole anticipazioni | si parla del processo a MANLIO PICARDI

(Di mercoledì 17 luglio 2019) A Unal, in questi giorni lo studio Navarra è tornato più che mai al centro della scena per via del clamoroso “cambio di casacca” di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi), che ha annunciato come un fulmine a ciel sereno che da ora in poi lavorerà per Aldo Leone. Di recente Luca Capuano, interprete del nuovo legale di Upas, ha fatto capire in alcune interviste che il “suo” Aldo interagirà con diversi personaggi della soap e non per niente la prossima settimana lo vedremo impegnato in una consulenza a Marina Giordano (Nina Soldano) che riguarderà il padre di quest’ultima. Unalspoiler: UGO, SUSANNA e NIKO “perdono” BEATRICE, e ora? Per uno studio legale che insomma appare sempre più lanciato, ce n’è un altro che rischia di trovarsi in difficoltà: avrete di certo notato che, di fronte al “ciao ciao” di ...

