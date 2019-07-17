Traffico Roma del 17-07-2019 ore 12 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 11 : 30 : SUL GRA CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E PROPRIO IN ENTRATA AL RACCORDO BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA DA VIA DELLA FARNESINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E PIU AVANTI DALLA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SULL’IMPIANTO ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 10 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRAIL BIVIO PER LA A24 E L’APPIA. INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CON FILE DALLA DIRMAZIONE Roma NORD ALLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN PROSSIMITA’ DEL FORTE ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 10 : 00 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRAIL BIVIO PER LA A24 E L’APPIA. INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CON FILE DALLA DIRMAZIONE Roma NORD ALLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN PROSSIMITA’ DEL FORTE ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 09 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRAIL BIVIO PER LA A24 E L’APPIA. INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CON FILE DALLA DIRMAZIONE Roma NORD ALLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN PROSSIMITA’ DEL FORTE ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 09 : 00 : PARTIAMO DAL GRA CHE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA RUSTICA E L’APPIA, CON UN ICIDENTE AVVENUTO DOPO LA CASILINA. ALTRO INCIENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA, INCOLONNAMENTIPER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA A FIORENTINI E PER Traffico DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN PROSSIMITA’ DEL FORTE ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 08 : 30 : PARTIAMO DAL GRA CHE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA RUSTICA E L’APPIA, CON UN ICIDENTE AVVENUTO DOPO LA CASILINA. ALTRO INCIENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA, INCOLONNAMENTIPER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA A FIORENTINI E PER Traffico DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN PROSSIMITA’ DEL FORTE ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 08 : 00 : PARTIAMO DAL GRA CHE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN PROSSIMITA’ DEL FORTE BRAVETTA. SOLITE CODE PER SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTA’, SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA SULLA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 07 : 30 : PARTIAMO DAL GRA CHE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN PROSSIMITA’ DEL FORTE BRAVETTA. SOLITE CODE PER SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTA’, SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA SULLA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI ...
Traffico Roma del 16-07-2019 ore 20 : 00 : A CERVETERI QUESTA SERA CONCERTO SULLA SPIAGGIA DI JOVANOTTI, PER LA MASSICCIA AFFLUNEZA DI SPETTATORI, DISAGI SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA E SU VIA AURELIA. SI REGISTRANO LUNGHE CODE DA TORRIMPIETRA A CERVETERI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.. SI TRANSITA SU ...
Traffico Roma del 16-07-2019 ore 19 : 30 : A CERVETERI QUESTA SERA CONCERTO SULLA SPIAGGIA DI JOVANOTTI, PER LA MASSICCIA AFFLUNEZA DI SPETTATORI, DISAGI SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA E SU VIA AURELIA. SI REGISTRANO LUNGHE CODE DA TORRIMPIETRA A CERVETERI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.. SI TRANSITA SU ...
Traffico Roma del 16-07-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, LO RICORDIAMO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. ANCHE SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE IN USCITA DALLA CITTA’ DA LARGO ...
Traffico Roma del 16-07-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, LO RICORDIAMO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. ANCHE SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE IN USCITA DALLA CITTA’ DA LARGO ...
Traffico Roma del 16-07-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, LO RICORDIAMO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. ANCHE SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE IN USCITA DALLA CITTA’ DA LARGO ...
Traffico Roma del 16-07-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, LO RICORDIAMO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. ANCHE SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE IN USCITA DALLA CITTA’ DA LARGO ...
Traffico Roma del 16-07-2019 ore 17 : 00 : A CENTOCELLE PER INCIDENTE CODE SU VIA MARCO PAPIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA LARGO PERASSI E VIA GREGORIO VII VERSO IL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DI TORRE ROSSA FORTI RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA FRANCESCO MARCONI CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E ...