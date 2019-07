Traffico Roma del 17-07-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) SUL GRA CODE PERIN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E PROPRIO IN ENTRATA AL RACCORDO BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONESUD. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA DA VIA DELLA FARNESINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E PIU AVANTI DALLA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA FARNESINA SU VIA DEL FORO ITALICO, FINO AL 23 LUGLIO CHIUSA AL TRANSITO LA GALLERIA FARNESINA.IN DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, ALL’INTERSEZIONE CON LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALLA FARNESINA IN VIA ANTONINO DI S.GIULIANO E SU VIA AURELIA VICINO VIA REMO PANNAIN ED UNO IN VIA DI PIETRLATA NEI PRESSI DI VIA CASTEL PATERNO. NELLE VICINANZE DELLA TIBURTINA RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE IN ...

