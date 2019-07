Quattro anni senza Jules

Aeronautica Militare : bimbo di Quattro anni in imminente pericolo di vita trasportato da Alghero a Genova : Un bambino di quattro anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nel pomeriggio di oggi da Alghero a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, accompagnato dai familiari e da un’equipe medica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere immediatamente ricoverato presso l’ospedale pediatrico “Giannina ...

Croazia : papà la abbandona in auto - muore una bimba di Quattro anni : Tragedia a Rovigno, in Croazia, dove una bambina di soli quattro anni ha perso la vita dopo un'agonia durata due giorni: il papà la aveva abbandonata in auto domenica mattina durante le ore più calde della giornata. L'imprevisto al lavoro e la tragedia Doveva essere una mattinata tranquilla in compagnia dei genitori, poi qualcosa è andato storto: stiamo parlando di quanto accaduto domenica mattina a Rovigno, nella penisola istriana, ad una ...

Wendy e Kobe - i bagnini a Quattro zampe salvano un bambino di 7 anni : Francesca Bernasconi Un bambino stava annegando a Tarquinia, i cani si gettano in mare e lo salvano. Erano in servizio da 24 ore Una giornata al mare che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per due bagnini molto speciali. La scorsa domenica, un colpo di vento aveva fatto volare in mare aperto il materassino di un bimbo di 7 anni, che si trovava al Lido di Tarquinia, in provincia di Viterbo, in compagnia dei ...

Bankitalia : prima stretta sul credito alle imprese da Quattro anni : Le banche italiane hanno cambiato atteggiamento nell’offerta di credito alle imprese: dopo quattro anni consecutivi di allentamento delle condizioni praticate, è arrivata la prima “stretta”, generalizzata per dimensione di...

Vela - Mondiali Laser Standard 2019 : Giovanni Coccoluto ed altri Quattro azzurri volano in Giappone a caccia del pass olimpico : Cominciano tra soli due giorni i Campionati del Mondo 2019 della classe olimpica Laser Standard, in programma dal 4 al 9 luglio a Sakaiminato, in Giappone. Nella Miho Bay, collocata sulla sulla costa nord occidentale di Honshu, la più grande isola del Giappone, va in scena l’evento più importante della stagione per i Laseristi di tutto il Mondo ed in particolare per chi non è ancora riuscito a strappare il pass olimpico, tra cui ...

Abusò di una 68enne : condannato a Quattro anni : Federico Garau Lo scorso novembre, dopo essersi denudato e masturbato per strada, lo straniero raggiunse una spiaggia, dove costrinse una donna a terra per abusare sessualmente di lei. Ieri il processo per rito abbreviato, al termine del quale il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione Arriva la condanna a quattro anni di reclusione per Shaeb Nuur Saleban, il somalo di 21 anni che lo scorso novembre Abusò sessualmente di una ...

Ciclismo - Stefan Denifl e Georg Preidler squalificati per Quattro anni per il coinvolgimento nell’Operazione Aderlass : Arrivano le prime sentenze riguardo alla complicata Operazione Aderlass, che negli ultimi mesi ha scosso il panorama ciclistico internazionale toccando anche la Bahrain Merida e l’ex corridore Alessandro Petacchi. L’UCI ha sanzionato con quattro anni di squalifica agli austriaci Stefan Denifl e Georg Preidler per violazione del regolamento antidoping in seguito alla confessione di aver utilizzato trasfusioni di sangue. Sulla base ...

Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Diretta gol : così Quattro anni fa : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: la Diretta gol live score delle partite, ottavi di finale, oggi 22 giugno 2019.

Atletica - l’iraniano Keyhani squalificato Quattro anni per doping : annullati tutti i suoi risultati : Il corridore iraniano dei 3000 siepi è stato squalificato per essere stato trovato positivo all’Epo ed è stato squalificato per 4 anni Brutte notizie per lo sport iraniano, Hossein Keyhani infatti è stato squalificato per quattro anni per doping. Il corridore dei 3000 siepi, oro ai Giochi asiatici, ha assunto sostanze proibite che ne hanno determinato la sua squalifica, come annunciato dall’Unità per l’integrità degli ...

Quattro anni di rate per andare in vacanza : ecco chi decide di indebitarsi per viaggiare : Nei soli primi 5 mesi del 2019 sono stati erogati oltre 72 milioni di euro in prestiti destinati a coprire le spese legate...

Audi A6 allroad Quattro: vent'anni di comfort e potenza anche lontano dall'asfalto

Bambino di Quattro anni muore annegato a Mirabilandia : Un Bambino di quattro anni è morto dopo essere annegato al Mirabeach, nel parco acquatico di Mirabilandia. Le indagini sono in corso. Un Bambino dell'età quattro anni, che si trovava all'interno del Mirabeach, che è il parco acquatico di Mirabilandia, è deceduto nel corso del primo pomeriggio, con ogni probabilità in seguito e per via di un annegamento. Vale subito la pena specificare come il susseguirsi degli eventi vada ancora ...

