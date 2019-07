Plastica in mare | droni e robot in Costiera Amalfitana | “Litter Hunter sta producendo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Domenica 21 Luglio briefing stampa insulla. Alle ore 10 e 30 la stampa potrà imbarcarsi presso l’arrivo aliscafi del Porto di Sorrento, sui mezzi messi a disposizione dall’Area Marina Protetta “Punta Campanella”. Il briefing si svolgerà nella prima parte in, poi nella seconda parte la stampa potrà assistere dal vivo e per la prima volta in assoluto al funzionamento di Litter, inventato dalla startup campana Green Tech Solution. Litterpotrebbe rappresentare davvero una soluzione al problema della pulizia delinoltre in modo ecologico. La stampa dalla spiaggia di Praiano, in un contesto scenografico spettacolare, assisterà in diretta alla partenza del drone aereo marino e fiancheggerà inilmarino dotato di filtro e dunque potrà vedere da vicino la raccolta della. Il sistema innovativo Littersta ...

