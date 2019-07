Museo del Rione Testaccio sarà aperto sabato notte

Nintendo Labo festeggia il compleanno del Museo delle Scienze di Trento : Il Museo delle Scienze di Trento festeggia il compleanno con Nintendo Labo, infatti come possiamo vedere anche quest'anno alla celebrazione potremo mettere mano sui progetti da montare e costruire insieme di Nintendo, grazie ai quali grandi e piccoli possono divertirsi imparando.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Leggi altro...

Napoli - arrestata custode del Museo Villa Livia : rubava opere d’arte e le vendeva a “clienti di fiducia”. Marito e figli complici : vendeva, anzi svendeva, a collezionisti e commercianti di antiquariato di Napoli le opere d’arte del museo – set di fiction e film – del quale era custode, inviando persino le foto ai suoi ‘clienti’, perché scegliessero i pezzi da acquistare. Come si fa su un qualsiasi catalogo online. È stata così arrestata Maria Grazia Mazzarella, 49 anni, tra i destinatari di sei misure cautelari eseguite in queste ore tra Napoli, Roma ...

Palermo - il caso del Museo Garibaldi : la risposta della DS : Ricordate il caso del museo Garibaldi di Palermo? Ebbene, sembra che non tutti i dettagli siano stati forniti riguardo la vicenda. L’articolo sull’istituzione culturale è stato pubblicato da parte nostra in data 12 luglio 2019. A seguito di tali info che noi di Scuolainforma abbiamo voluto rendere note ai nostri lettori, siamo stati contattati dalla dirigente scolastica del Liceo Classico Garibaldi, professoressa Maria Vodola. La ...

Milano. Museo del Novecento : in mostra Le impronte della memoria di Remo Bianco : Prosegue l’attività di ricerca del Museo del Novecento sui protagonisti della scena artistica della seconda metà del secolo scorso, con

Palermo - Museo Garibaldi : la disposizione della nuova dirigente : Il Museo Garibaldi è sito presso i locali predisposti dalla Provincia Regionale di Palermo, una realtà nata alla fine dell’anno scolastico 2003/2004. Infatti, tale Museo nasce da un’idea del Liceo classico Garibaldi. Museo che è divenuto SMART nel 2012. Una realtà fiore all’occhiello per l’istituto scolastico palermitano, prova di come le materie scientifiche possano essere valorizzate anche all’interno di una ...

Tropea. Aperto il Museo del mare : L’amministrazione comunale di Tropea inaugura ufficialmente il Civico museo del mare di Tropea e annuncia l’apertura al pubblico, comunicando date

Rossano (CS) – Ampio Consenso per l’Evento “Insieme per l’Africa” - svoltosi al Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”. : “Insieme per l’Africa” non è uno slogan, ma un Progetto di contenuti socio-umanitari di Ampio respiro solidale i cui

Museo delle Palafitte del lago di Ledro - riapre il villaggio preistorico a cielo aperto : Apre domani 6 luglio il Nuovo Museo delle Palafitte di Ledro, in provincia di Trento. Tra ricostruzioni e reperti originali, è possibile muoversi in uno scenario che riporta il visitatore fino all'Età del Bronzo. All'interno suppellettili e oggetti preistorici, che raccontano come vivevano i nostri antenati.Continua a leggere

“Moonight” - al Museo della Scienza di Milano un grande evento per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Giovedì 4 luglio 2019 – in occasione del prossimo 50esimo anniversario del primo sbarco umano sulla Luna con la missione Apollo 11, previsto per sabato 20 luglio – il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, unico a esporre un frammento di roccia Lunare in Italia, dono dell’equipaggio dell’Apollo 17, celebrerà l’evento con l’anteprima “Moonight”. Per l’occasione, il Museo ...

Prorogata al 22 settembre la mostra delle foto nella collezione permanente del Museo di Roma : Un’acquisizione straordinaria alle collezioni di Roma Capitale: 100 opere dall’intero progetto Commissione Roma, progetto unico per durata e qualità artistica,

Sud - il lavoro c'è ma non si trova : il convegno del Mattino al Museo Diocesano : Lo dicono, spesso sottovoce, gli imprenditori di un po' tutti i settori produttivi. Lo ribadiscono le statistiche ufficiali, anche se questa tipologia di dati finisce spesso per scivolare in...

Perché è importante che Francesca Spatafora resti alla direzione del Museo Salinas di Palermo - lettera a Musumeci : Sembra l’applicazione del celebre detto “nessuna buona azione resta impunita”. Un’ottima archeologa, Francesca Spatafora, con una grande esperienza nella tutela e nella ricerca archeologica in Sicilia, alcuni anni fa è stata designata direttore del Museo Archeologico “Antonino Salinas” di Palermo, da anni chiuso per lavori di restauro e di riallestimento.Impegnata in questa nuova avventura, si è ...

