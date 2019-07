Mondiali Nuoto 2019 – Male Marsaglia e Tocci | i due azzurri fuori dalla semifinale del

sportfair

Lorenzoe Giovannidel trampolino maschile da 3 metri: i due tuffatorichiudono 23° e 30° Tanta delusione per Lorenzoe Giovanni. I due, impegnati nei preliminati del trampolino maschile da 3 metri, non sono riusciti a qualificarsi per la. Dopo i risultati negativi dal metro e nel sincronizzato, Lorenzo Marasaglia ha rimediato un 23° posto con un punteggio di 379.00, mentre Giovanniha chiuso 30° totalizzando 363.20 punti. Di seguito l'elenco dei 18 qualificati alla: 1 Xie Siyi People's Republic of China CHN 499.15 Q 2 Laugher Jack Great Britain GBR 485.50 Q 3 Woo Haram Republic of Korea KOR 457.70 Q 4 Cao Yuan People's Republic of China CHN 451.35 Q 5 Shleikher Nikita Russian Federation RUS 436.30 Q 6 Pacheco Marrufo Rommel Mexico MEX 427.30 Q 7 Boudia David United States of

