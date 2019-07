Marijuana coltivata su balcone | radicale Bernardini portata in caserma

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – Piante diin casa di Rita. A trovarle sono stati i Carabinieri della compagnia Cassia che stavano effettuando un sopralluogo, sempre per accertare la presenza di sospette piante di ‘erba’, in un appartamento attiguo a quella dell’ex deputata. La donna e’ statainin attesa di verificare con esattezza la natura delle piante. La coltivazione, ha fatto gia’ sapere attraverso i social network, e’ a scopo terapeutico: “Forse e’ la volta buona. Telefonata dei carabinieri: lei e’ in casa? No, veramente sono sul treno per andare a Parma (laboratorio spes contra Spem nel carcere), sto fuori 2 giorni… Deve venire qui! Ho fatto appena in tempo a scendere dal treno e ora sono su un taxi verso casa. #cannabis regolamentata! Accesso alle cure!!!”, ha scritto su ...

