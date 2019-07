LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Xie Siyi in vetta dopo la terza rotazione della

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19: Il colombiano Morales con il triplo e mezzo indietro raggruppato ottiene 54.00. 286.15 e primo posto parziale 9.18: Inizia la quartacon il portoricano Quintero che con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 76.00. 252.45 per lui il totale 9.17: Il cinese Xiechiude questacon il triplo e mezzo indietro raggruppato con cui ottiene 90.00!! 259.05 per lui che chiude in testa a precedere Laugher, Cao e Morales 9.15: Laugher con il triplo e mezzo ritornato raggruppato ottiene 76.50, per un totale di 242.10 (primo posto) 9.15: Il coreano Woo con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 96.90!!! 222.70 (quarto), torna in gioco 9.14: Il cinese Cao con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 85.75! 235.70 il totale del campione olimpico che va in testa davanti al colombiano Morales 9.13: ...

