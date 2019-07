Lega | Pd porta caso Russia in Ue | Bonafè ‘commissione su fondi a sovranisti’

Il Pd porta in Europa il caso dei fondi russi alla Lega : Il caso dei fondi russi che sta coinvolgendo la Lega di Matteo Salvini potrebbe arrivare ufficialmente sui tavoli europei. La proposta di aprire la discussione nell’aula di Strasburgo è stata fatta dalla deLegazione del Pd al gruppo ‘Socialisti e Democratici’ in una riunione all’Europarlamento questo pomeriggio, apprende Huffpost. E’ stata accolta a larga maggioranza e dovrebbe essere approvata nei prossimi ...

Berlusconi la spara forte su Lega e 5 Stelle : “Non completeranno nulla di importante” : Silvio Berlusconi critica aspramente un’altra volta il governo Lega-5 Stelle No, l’incontro al Viminale organizzato da Matteo Salvini – un discreto atto di guerra al M5s, quantomeno un’aspra critica all’immobilismo di Luigi Di Maio e compagni – non è piaciuto neppure a Silvio Berlusconi. In serata, ospite al Tg4, il leader di Forza Italia ha puntato il dito parlando della … Continue reading Berlusconi la ...

Primo contatto Coldiretti-Lega Pro : contadini in campo per portare il Made in Italy : I contadini italiani scendono in campo per portare il Made in Italy sulle tavole di tifosi e giocatori con i prodotti del territorio a chilometri zero. Martedì 16 luglio 2019 alle 10.30 a Firenze in via Jacopo da Diacceto 19 verrà siglato il Primo patto per la valorizzazione del vero cibo italiano negli stadi fra Coldiretti e la Lega Pro con iniziative sulla promozione dell’agroalimentare italiano fra i supporter e i calciatori e di ...

Meloni : contro teppisti va riportata Legalità : Roma – “Incendi, caos e sassi contro la polizia: ecco chi sono gli occupanti dello stabile sgomberato a Primavalle. Io sto con la polizia, voi? Riportiamo la legalita’ contro la prepotenza di centri sociali e teppisti vari”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo Meloni: contro teppisti va riportata legalità proviene da RomaDailyNews.

Fondi Lega - Pd porta rubli nella sede del Carroccio di via Bellerio. Quartapelle : “Qui anche l’associazione di Savoini” : “Chiediamo alla Lega se è vero che ha cercato dai russi un finanziamento durante la campagna elettorale. La Lega sta scappando da una domanda che a che fare con la sicurezza nazionale”. Questa mattina a Milano, un gruppo di Giovani democratici guidato dalla deputata dem Lia Quartapelle si è recato in Via Bellerio per consegnare dei rubli alla sede della Lega. Un gesto simbolico per chiedere chiarezza suglia audio pubblicati da da Buzzfeed e sui ...

Russiagate - indagato l'ex portavoce di Salvini per i presunti fondi russi alla Lega : Nell'audio diffuso dal giornale statunitense Buzzfeed, in cui si sentono tre italiani interloquire con tre russi, l’unica...

STRATEGIE DI CASALEGGIO/ L'ex grillino : 'M5S - un taxi per portare la Lega al Governo' : E' caos in M5s: il partito perde voti e uomini con le espulsioni. Comanda solo CASALEGGIO e Di Maio fa da spettatore. Ecco le STRATEGIE grilline.

Matteo Salvini - una miniera d'oro per la Lega : non solo voti - quanti soldi ha portato : Il bilancio della Lega - dopo la batosta del sequestro milionario dei conti - inizia con il piede giusto. Il merito? Di Matteo Salvini. Nel 2018 si parla infatti di un "attivo" da 1.254.329,36 euro e di proventi pari a 2.494.857,26 euro, per gran parte dovuto alle quote del "2xMille". Queste ammont

Minibot - Di Maio : “Molto colpito dal cambio di posizione della Lega. L’importante è che Stato paghi i crediti” : “Sono rimasto molto colpito dal fatto che la Lega abbia cambiato posizione sui Minibot: io non sono affezionato ai Minibot ma” è necessario che “lo Stato paghi i crediti delle imprese: che si chiamino Minibot o in altro modo l’importante è che si paghino, molto importante perché ne va della credibilità dello Stato”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in visita a Taranto ...

Il porta a porta di Potenza : così la Lega ha preso il primo capoluogo del Sud : Sventola in alto il vessillo di Alberto da Giussano: Potenza, 819 metri sul livello del mare, è il primo capoluogo di regione del Mezzogiorno conquistato dalla Lega di Matteo Salvini. Per 200...

Una 17enne si uccide Legalmente con l’eutanasia : “sofferenza insopportabile” per la depressione dopo violenza sessuale subita da bambina : Una ragazza di 17 anni è stata legalmente sottoposta ad eutanasia a casa con l’aiuto di una clinica specializzata. Noa Pothoven è morta domenica 2 giugno in un letto d’ospedale posto nel soggiorno di casa dopo che le è stato riconosciuto il diritto all’eutanasia a L’Aia, nei Paesi Bassi, secondo quanto riportato dal Daily Mail. L’adolescente olandese di Arnhem ha sentito che la sua vita era diventata insopportabile e che non riusciva più ad ...

Pesca ilLegale - non riportata e non regolamentata : il Direttore Generale della FAO plaude al trattato internazionale : Il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva si è felicitato con gli oltre 100 paesi impegnati a combattere la Pesca illegale e non sostenibile, e ha definito “un raggiungimento fantastico” la rapida adozione dell’Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo (PSMA) per prevenire, dissuadere ed eliminare la Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Il PSMA è un trattato promosso dalla FAO ed entrato in ...

Governo M5s-Lega - Conte : “Ho alcune cose importanti da dire agli italiani”. Centinaio : “O fa il miracolo o si va al voto” : Ha convocato una conferenza stampa perché ha “alcune cose importanti da dire a tutti voi“. E quel “tutti voi” sono gli italiani. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, decide di rivolgersi al popolo per uscire dall’impasse di Governo. E quelle cose importanti da dire sono rivolte ai cittadini, certo. Ma anche e soprattutto alla Lega e il Movimento 5 stelle. A borse chiuse – conferenza stampa convocata ...