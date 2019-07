Italia in Lutto | Scomparso Andrea Camilleri!

gossipnews.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2019)Camilleri dopo aver lottato a lungo con la malattia si è arreso. Lo scrittore siciliano è diventato famoso in tutto il mondo grazie ai suoi gialli e alle fiction con il Commisario Montalbano. Ha lottato con coraggio, come il suo commissario Montalbano, ma alla fineCamilleri si è dovuto arrendere. Il celebre scrittore siciliano si è spento a 93 anni questa mattina come conferma uno stringato comunicato dell’ospedale romano nel quale era ricoverato da alcune settimane. “Le condizioni sempre critiche di questi giorni – si legge – si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali”. I funerali, per espressa volontà dello stessoCamilleri, si svolgeranno in forma strettamente privata. Ma i suoi fans potranno portargli un ultimo omaggio nelle prossime ore (dove e quando sarà comunicato dalla famiglia).Camilleri è morto, ripercorriamo ...

annamaria_ff : @cdeka678 @TeresaBellanova Morning Chinmoy...Oggi l'Italia è in lutto, è morto un grande scrittore italiano.ANDREA… - AlliataAnna : @Basil_73 Grossissimo lutto per tutta l’Italia, anche chi non lo legge lo conosce di fama. Grazie per tutte le ore passate con Salvo. R.i.p. - evaj6 : Andrea Camilleri è morto: lutto e cordoglio da ogni angolo d'Italia. Chi era il maestro siciliano? -