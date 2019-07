Insigne | “Lo scudetto è il sogno di tutti | basta secondi posti! Ho parlato col mister per

forzazzurri

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Intervista Lorenzocapitano del Napoli Lorenzocapitano del Napoli ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli trattando vari argomenti. Ecco quanto ha dichiarato: “Siamo contenti che i tifosi ci hanno seguito in tanti anche quest’anno. Sono brillante? È grazie alla fiducia dele dei compagni, spero di ricambiare nel miglior modo possibile per poter fare un campionato migliore dello scorso anno. Koulibaly-Manolas da primi posti? Kalidou è tra i migliori in Europa, Manolas ha fatto sette anni a Roma, ha segnato in Champions, gioca in nazionale ed ha esperienza, ci darà una mano a subire meno gol. Abbiamo anche altri difensori come Maksimovic, Chiriches, Luperto, ci hanno sempre dato una mano e spero continueranno a farlo. La fascia di capitano? Anche quando il capitano era Marek provavo a dare una mano nello spogliatoio. Sono napoletano, i tifosi ...

annatrieste : Di Manolas mi è piaciuto che non abbia detto mezza parola irrispettosa o scortese nei confronti della sua ex squadr… - CorSport : #Insigne: 'Lo scudetto è un sogno. Dispiace che #Sarri sia alla #Juve' - claudioruss : De Laurentiis al @CorSport: “James è il giocatore più mediatico dopo Ronaldo e Messi: vuole venire da noi ma il R… -