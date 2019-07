Ascolti tv - dati Auditel 17 luglio : Manifest vince su Conversazione su Tiresia di Camilleri : È ‘Manifest‘ in onda su Canale 5 a vincere il prime time di mercoledì 17 luglio con 1.912.000 telespettatori e l’11,44% di share. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per ‘Conversazione su Tiresia‘, trasmesso da Rai1 che ha ottenuto 1.710.000 telespettatori e uno share del 9,05%. Terzo posto per Rai3 con ‘Speciale Chi l’ha visto?’ seguito da 1.573.000 telespettatori (share ...

Ascolti TV | Mercoledì 17 luglio 2019. Manifest 11.4% - Conversazione su Tiresia 9.1%. Tutti i dati degli omaggi ad Andrea Camilleri : Andrea Camilleri - Conversazione su Tiresia Su Rai1 Conversazione su Tiresia ha siglato il 9.1% con 1.710.000 spettatori. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.912.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 1.042.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.480.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale Estate ha raccolto ...

Conversazione su Tiresia - Andrea Camilleri/ Rai1 - ultimo saluto al maestro - Replica - : Conversazione su Tiresia, lo spettacolo teatrale di Andrea Camilleri torna in Replica su Rai1 come omaggio nel giorno della sua morte. Diretta streaming

SuperQuark - non va in onda/ Al suo posto "Conversazione su Tiresia" con Camilleri : SuperQuark oggi non va in onda. Al posto della trasmissione scientifica con protagonista Piero Angela, verrà trasmesso "Conversazione su Tiresia".

Conversazione su Tiresia : Stasera su Rai 1 in omaggio ad Andrea Camilleri : Lo spettacolo, andato in scena al Teatro Greco di Siracusa nel giugno del 2018, viene riproposto Stasera per ricordare il grande scrittore morto oggi.