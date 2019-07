Conte fa un passo indietro sul Commissario Ue e Salvini | I voti in cambio di

Violenza su donne : Conte - ‘orgoglioso di legge - primo importante passo’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Oggi il Codice Rosso, fortemente voluto da questo Governo, è legge dello Stato. Uno strumento pensato per aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate, perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Fb. “I dati parlano di una vittima ogni 72 ore ...

Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Contento del passo della Ferrari. Farò di tutto per stupire” : E’ stato decisamente un buon venerdì quello di Charles Leclerc, nel weekend del GP d’Austria 2019 (nono round del Mondiale di F1). Il monegasco della Ferrari ha concluso davanti a tutti le prove libere 2, mettendo in mostra un’ottima velocità sia nella simulazione del time-attack sia in quella della gara. Soprattutto con le gomme morbide, l’alfiere del Cavallino Rampante ha fatto vedere una costanza invidiabile, ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Siamo nei dieci ma non sono Contento - sono lento : passo non fantastico” : Valentino Rossi ha concluso le prove libere del GP d’Olanda 2019 al nono posto, un risultato sostanzialmente positivo per il Dottore considerando che spesso va in difficoltà nella giornata del venerdì. L’alfiere della Yamaha ha pagato dazio nei confronti dei compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo, ora dovrà continuare a lavorare per puntare a un risultato importante nella gara di domenica: Assen è una delle sue piste ...

Procedura Ue - accordo a un passo Juncker e Conte provano a chiudere : L’accordo è a portata di mano. E i contatti fra il governo Conte e i tecnici della Commissione costanti per riuscire a portare da tre a cinque i miliardi recuperati in maniera strutturale e non una-tantum dall’Italia come chiede Bruxelles per chiudere i conti sul 2018 e il 2019 e stoppare, almeno per il momento la Procedura d’infrazione Segui su affaritaliani.it

Conte pronto a costruire un'Inter da scudetto : Dzeko sarebbe ad un passo - sogno Lukaku : L'Inter sta iniziando a pianificare la prossima sessione di calciomercato insieme al suo nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea è stato ufficializzato meno di una settimana fa e ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione. Cifre importanti che testimoniano le ambizioni di Suning che potrà mostrare la propria potenza economica in estate. Il club nerazzurro, infatti, uscirà ...

