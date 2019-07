Carpi | sgominata organizzazione di baby pusher

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Valentina Dardari Trentacinque i minorenni fermati a seguito delle indagini dei Carabinieri diAlle prime ore dell’alba di questa mattina, mercoledì 17 luglio, i carabinieri della Compagnia dihanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti di due ragazzi, entrambi residenti in provincia di Ferrara. Per i due giovani è stato disposto il collocamento in una comunità in provincia di Bologna. I ragazzi infatti sono ritenuti a capo di unadi spacciatori in tenera età, sembrerebbe tutti minorenni. Isarebbero stati ingaggiati per spacciare sostanze stupefacenti in alcune scuole delle province di Ferrara, Bologna e Modena. Diverse le perquisizioni domiciliari eseguite dalle Forze dell’ordine che si sono occupate delle indagini coordinate dalla Procura minorile ...

