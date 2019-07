Battiti Live | seconda puntata del 17 luglio su Italia 1 | la lista dei cantanti

Battiti Live - Elisabetta Gregoraci : “Mio figlio è la mia priorità” : Elisabetta Gregoraci parla del figlio Nathan: “Sono una mamma presente e attenta” Momento d’oro per Elisabetta Gregoraci che, dopo la partecipazione a Made in Sud come guest star, è tornata a condurre su Italia 1 Battiti Live per il terzo anno consecutivo. Battiti Live è la kermesse canora organizzata da Radio Norba che si tiene nelle principali piazze della Puglia. Ma la showgirl calabrese non vede l’ora di andare in ...

Da Benji e Fede ad Alberto Urso - tutti gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Gallipoli il 21 luglio : Il Festival si avvia verso il gran finale, con gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Gallipoli. I nomi di coloro che saliranno sul palco sono già annunciati e, come di consueto, non mancheranno alcuni degli artisti del momento. Tra gli artisti della nuova tappa compaiono Benji e Fede, freschi di nuovo singolo in radio e prossimi al rilascio di un nuovo album, ma anche Dolcenera, che ha invece pubblicato un manifesto sulla difesa del mare ...

Battiti Live 2019 Trani cantanti e ospiti presenti nella terza tappa : Battiti Live 2019 Trani cantanti. Si parte, torna il festival itinerante di Radionorba con la terza tappa di quest’anno. Ecco di seguito tutti gli ospiti e artisti che si esibiranno. DOVE VEDERE LA DIRETTA Battiti Live 2019 Trani cantanti e ospiti presenti nella terza tappa Dopo il grande successo delle passate edizioni, anche in questa estate 2019 sarà la manifestazione firmata Radionorba ad essere protagonista nelle domeniche sere di ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 10 luglio : Manifest vince di misura su Superquark e Battiti Live : La serie ‘Manifest’ trasmessa da Canale 5 si aggiudica per un soffio gli Ascolti della prima serata del 19 luglio con 1.974.000 telespettatori e uno share dell’11,13%. Ascolti tv prime time Rai1 con ‘Super Quark‘ ha interessato 1.960.000 telespettatori e il 10,89% di share, Italia 1 con ‘Battiti Live‘ è stato scelto da 1.691.000 telespettatori (9.4%) Appena fuori dal podio ‘Chi l’ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 10 luglio 2019. Manifest 11.1% - SuperQuark 10.9% - Chi l’ha Visto? 9.7% - Battiti Live 9.4% - Quarto Grado 8.8% : Manifest - Melissa Roxburgh e Josh Dallas Su Rai1 SuperQuark hanno conquistato 1.960.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.974.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Blood & Treasure ha interessato 819.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.691.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

Battiti Live 2019 - la musica padrona di casa di un programma dalla durata (finalmente) "non monster" : Battiti Live è tornato, anche quest'anno, in onda su Italia 1, con tutti e cinque gli appuntamenti registrati in queste settimane. A breve distanza, il programma è stato schedulato per l'inizio di luglio e, questo esordio, ha confermato la sensazione delle precedenti annate: Il Battiti Live è una scommessa vinta.Sul palco sono saliti alcuni nomi importanti della musica italiana, tra vecchie hit, tormentoni del 2019 e della stagione passata. ...

Battiti Live 2019 : stasera la prima puntata su Italia 1. Ecco chi ci sarà : Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci - Battiti Live 2019 Senza il Summer Festival, la musica d’estate batte sulle reti Mediaset con il Battiti Live, il concerto itinerante organizzato da Radionorba e condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. E sarà anche per questo che Italia 1 ha deciso di anticipare la messa in onda, con la prima puntata in onda questa sera (lo scorso anno fu trasmesso nel mese di agosto) a partire dalle ...

Battiti Live : stasera su Italia 1 la prima tappa del festival musicale : Tra gli ospiti della diciassettesima edizione Mahmood, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Gabry Ponte.

Radionorba Battiti Live 2019 su Italia1 il 10 luglio con la tappa di Vieste : tutti gli ospiti da Irama a Boomdabash : Sono ufficiali gli ospiti di Radionorba Battiti Live su Italia1, quelli annunciati per la puntata che andrà in onda il 10 luglio in prima serata. Quella di Vieste è stata la prima delle 5 serate organizzate nell'ambito del tour di piazza dell'emittente radiofonica di Alan Palmieri, che ha già raggiunto Brindisi e presto raggiungerà anche Trani. Tra i nomi degli artisti che saliranno sul palco, compare anche quello di Irama, che ha appena ...

Battiti Live 2019 : cantanti e scaletta prima puntata. Le anticipazioni : Battiti live 2019: cantanti e scaletta prima puntata. Le anticipazioni Il grande show musicale di Radio Norba torna questa sera, 10 luglio, su Italia 1. Battiti live 2019 è in onda dalla città di Vieste e, in compagnia di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci avremo la possibilità di vivere ancora una volta forti emozioni legate alla musica. Il palco vedrà avvicendarsi numerosi cantanti e gruppi musicali, che si esibiranno in completa ...

Battiti Live 2019 a Vieste nella prima puntata in onda questa sera su Italia 1 : A partire da oggi, alle 21:15 in prima serata su Italia1, debutta il mercoledì dell’estate Italiana con il primo dei cinque appuntamenti televisivi del festival itinerante targato Radionorba, “Battiti Live” condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Luigi Antonini firma la regia del programma che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio. Ecco le parole del presidente di Radionorba ...