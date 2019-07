Audi lancia gli optional auto che si attivano come un’app

wired

(Di mercoledì 17 luglio 2019)FOD (Functions on demand) Attivare o disattivare un’sulla nuovaA4 o sue-tron saràscaricare o disinstallare un’app sul proprio smartphone.ha chiamato questo nuovo step tecnologico Fod, ovvero Functions on demand. La volontà è quella di dare al cliente solo ciò che gli serve quando gli serve. Il cliente potrà attivare alcuni–per così dire dormienti– successivamente all’acquisto dell’e per differenti periodi, da un mese all’intero ciclo di vita del veicolo. Un nuovo ventaglio di opportunità rispetto al tradizionale vincolo d’utilizzo legato alla rigidità delle dotazioni iniziali. Ciò è reso possibile dalla scelta della casa dei quattro anelli di realizzare (per ora) queste due vetture con un unico hardware e di dare la possibilità ai clienti di effettuare degli aggiornamenti a livello di software. Nuova...

