XVI edizione del Festival della Mente | appuntamento a Sarzana dal 30 agosto al 1°

Roma : Vinoforum 2019 - 48mila presenze alla XVI edizione : Roma , 25 giu. (Labitalia) - Numeri importanti per la 16ma edizione di Vinòforum - Lo Spazio del Gu[...]

Il Salone Internazionale del Restauro di Ferrara : dal 18 al 20 settembre la XXVI edizione : Da più di 25 anni Ferrara ospita il Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali, che nel 2019 torna per la XXVI edizione dal 18 al 20 settembre 2019 ospitata, come di consuetudine, da Ferrara Fiere. Il Restauro e la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico italiano è uno dei comparti più importanti e apprezzati del Belpaese. L'Italia, infatti, ha un primato di rilievo in questo settore e vanta il ...