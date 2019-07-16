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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 11 | 30 Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 11:30 (Di martedì 16 luglio 2019) Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; ANCORA CODE INVECE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma; SULLA VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA IN DIREZIONE APRILIA; INFINE CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ACILIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE. Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma ...
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