Ultim’ora | accostato a lungo al Napoli sceglie l’Atletico Madrid | i dettagli

Kieran Trippier sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico: al Tottenham andranno 30 milioni di euro. Un nuovo terzino per l'Atletico: la fascia destra verrà rinforzata con l'arrivo di Kieran Trippier che lascerà il Tottenham dopo quattro stagioni. L'esterno inglese è atteso nella capitale spagnola nella giornata di mercoledì per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club, andrà a sostituire il vuoto lasciato da Juanfran che ha recentemente annunciato il suo ritiro. Per Trippier sfuma così definitivamente ogni ipotesi di approdo in Serie A: Juventus elo hanno cercato senza mai affondare veramente il colpo decisivo per portarlo a casa.

