Tiziano Ferro | tutti i segreti sulle nozze | dalla proposta al bouquet

Tiziano Ferro : “Le nozze con Victor riguardano tutti gli italiani innamorati di quel Dio simpatico” - : Luana Rosato Tiziano Ferro, che ha detto sì a Victor Allen nella sua villa a Sabaudia, scrive una lunga lettera in cui racconta il percorso di accettazione di sé che lo ha portato a trovare l'amore Sabato 14 luglio scorso, Tiziano Ferro si è unito in matrimonio con Victor Allen: le nozze sono state celebrate nella villa di Sabaudia del cantante alla presenza di pochi intimi e, dopo qualche giorno dal sì, l’artista racconta il suo ...

La lettera di Tiziano Ferro sul Corriere Della Sera : l’amore - Dio e l’invito a mettere al centro l’essere umano : La lettera di Tiziano Ferro sul Corriere Della Sera di oggi parla di amore, quello per Victor, ma anche quello nei confronti di un Dio buono, nel quale l'artista crede. Tiziano Ferro si è sposato a Sabaudia con un uomo americano conosciuto per caso, che è stato in grado di sorprenderlo con una proposta di matrimonio nel giorno del suo compleanno, semplice ma efficace, di sicuro impatto. Oggi l'artista scrive una lettera sul Corriere Della ...

Tiziano Ferro sposa Victor Allen - 48 invitati e il lancio del bouquet : tutti i segreti della cerimonia privatissima : Quarantotto invitati. Più loro due. Gli sposi dell?anno: Tiziano Ferro e Victor Allen hanno scelto amici e parenti strettissimi per dirsi sì. Una cerimonia intima per suggellare...

Il cantante Tiziano Ferro si è sposato con Victor : la cerimonia si è tenuta a Sabaudia : Tiziano Ferro, dopo tre anni di relazione, si è sposato a Sabaudia con il suo compagno Victor. Questi è un imprenditore americano 54enne di Los Angeles, che in passato ha lavorato come consulente del comparto marketing della Warner Bros, e che attualmente è proprietario (nonché direttore operativo) dell'agenzia di consulenza Levine Partners. Sono soltanto queste le informazioni relative al marito del cantante, anche perché quest'ultimo è sempre ...

Tiziano Ferro : "Sono cattolico - ma il mio è un Dio simpatico" : Tiziano Ferro ha sposato qualche giorno fa il consulente di marketing Victor Allen. La notizia ha fatto il giro del mondo, dal momento che il cantante aveva sposato in gran segreto negli Stati Uniti l'ex agente della Warner Bros il 25 giugno.I due si sono poi uniti civilmente a Sabaudia sabato scorso, alla presenza di 40 invitati. Dapprima l'artista di Latina ha scritto a Vanity Fair che Victor entrava a far parte della sua famiglia, poi ha ...

Victor Allen - «la meravigliosa svolta» di Tiziano Ferro : La copertina di Vanity Fair del 17 luglio 2019La copertina di Vanity Fair del 28 dicembre 2016La copertina di Vanity Fair del 24 agosto 2015La copertina di Vanity Fair del 3 dicembre 2014La copertina di Vanity Fair del 7 dicembre 2011La copertina di Vanity Fair del 10 ottobre 2010La copertina di Vanity Fair del 29 giugno 2006L’ha incontrato in un corridoio della Warner Bros e gli ha offerto un caffè. Quasi senza sapere chi fosse. Tre anni ...

Tiziano Ferro a nozze : gli auguri dei colleghi e dei fan che sono pieni solo d’amore : Tiziano Ferro si è sposato. Il cantautore ha celebrato sabato 13 luglio a Sabaudia l’unione civile con l’americano Victor Allen (marketing manager, 54 anni, 15 in più rispetto a lui), dopo una prima cerimonia segreta tenutasi a Los Angeles il 25 giugno. La notizia e la bellissima foto con gli anelli al dito le ha svelate a sorpresa e in anteprima esclusiva Vanity Fair, che sulla cover nel numero in edicola da mercoledì 17 ...

Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen : Il cantante Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen. Si è unito civilmente in Italia dopo le nozze segrete avvenute a Los Angeles lo scorso 25 giugno.Tiziano e Allen hanno ufficializzato l’unione in una cerimonia blindatissima ieri al tramonto a Sabaudia e in presenza di pochi amici. Alla festa c’erano i genitori e una quarantina di amici. Il cantante ha deciso di unirsi civilmente in una cerimonia officiata da un’amica, ...

Tiziano Ferro nozze segrete con Victor Allen : Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen, l’uomo al quale è legato da circa tre anni. Si è unito civilmente in Italia dopo le nozze segrete avvenute a Los Angeles lo scorso 25 giugno. Il cantante, 39 anni, e Allen, di 54, hanno ufficializzato l’unione in una cerimonia blindatissima ieri al tramonto a Sabaudia e in presenza di pochi amici. Alla festa c’erano i genitori e una quarantina di amici. Il cantante ha deciso di ...