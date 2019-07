Pronostico Beijing Guoan vs Beijing Renhe | CSL 17-07-2019 e Formazioni

Pronostico Beijing Guoan vs Chongqing Lifan - CSL 10-07-2019 e Formazioni : China Super League, 17^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Beijing Guoan-Chongqing Lifan, mercoledì 10 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.La voglia di titolo del Beijing Guoan, quella di raggiungere il quarto posto del Chongqing Lifan per concludere un campionato da protagonista. Sono questi i principali temi dell’anticipo della diciassettesima giornata di China Super League, in programma mercoledì alle ore ...

Pronostico Shandong Luneng vs Beijing Guoan - CSL 30-06-2019 e Formazioni : China Super League, 15^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Shandong Luneng-Beijing Guoan, domenica 30 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.E’ il match più atteso della settimana in China Super League, quello tra Shandong Luneng e la capolista Beijing Guoan. Una partita sentitissima in estremo oriente, sopratutto per i padroni di casa vogliosi di tornare alla vittoria. Sono 17 i punti, che separano le due ...

Pronostico Tianjin Teda vs Beijing Guoan - CSL 02-06-2019 e Formazioni : China Super League, 12^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Tianjin Teda-Beijing Guoan, domenica 2 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Il Beijing Guoan guida la classifica della China Super League con due punti di vantaggio sullo Shanghai SIPG, mentre il Tianjin Teda è al momento 7° con un distacco di 10 punti dal Guangzhou Evergrande terzo. Entrambe le compagini, però, vengono da risultati negativi in campionato: i ...