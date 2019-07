PD | su sgomberi richiesto consiglio straordinario

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “Alla luce di quanto avvenuto ieri a Primavalle, oggi stesso abbiamo depositato la richiesta di uncomunalededicato al tema deglie dell’emergenza abitativa a Roma. Vogliamo capire cosa ha in mente l’amministrazione comunale su questo fronte e quali sono gli strumenti che ha intenzione di mettere in campo per ricollocare le famiglie sgomberate e fronteggiare le fragilita’ sociali”. Lo annuncia in una nota il gruppo capitolino del Pd. L'articolo PD: suproviene da RomaDailyNews.