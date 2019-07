Ossessionato dalla gelosia | uccide la moglie a 93 anni

Upas - anticipazioni al 5 luglio : Diego Ossessionato dalla sua ex si scontra con Eugenio : Un Posto al Sole, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3, nell'ultima settimana di giugno ha lasciato molte storie in sospeso. Da Marina si è vista la presenza di un anziano uomo che si aggirava per la villa, Diego ha finalmente trovato il coraggio di affrontare Eugenio, mentre Leonardo ha preso piede nella vita di Serena. Diego ossessionato dalla sua ex Diego Giordano ha avuto una preoccupante gelosia nei ...