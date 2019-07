Mercato Inter | Lukaku | altro assalto dei nerazzurri ma mancherebbero ancora 20 milioni

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Continua serrata la trattativa di calciotrae Manchester United per Romelu. Il belga è il preferito di Antonio Conte per il suo nuovo attacco che ad oggi ha perso Icardi, che non rientra nel progetto tecnico, e non ha un centravanti importante. Marotta e Ausilio sarebbero ripartiti all’attacco dopo il primo approccio della scorsa settimana e potrebbero presentare una nuova offerta nei prossimi giorni. I Red Devils però fanno muro e non sono disposti ad applicare nessuno sconto. Calcio: sarebbe pronta un'offerta da 67perLa cronistoria della telenovelaper il calciodell’è abbastanza semplice. Da tempo il giocatore vuole lasciare Manchester anche perché Solskjaer nella scorsa stagione non lo vedeva come titolare inamovibile. Così nasce l’idea di trasferirsi in Italia e inon si fanno pregare. Iniziano i ...

