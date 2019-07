LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Lu Wei in vetta dopo la seconda rotazione della

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.31: La tedesca Kurjo ha eseguito un doppio e mezzo indietro carpiato da 56.55. 233.15 per la teutonica (terza) 9.30: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per la messicana Orozco che ottiene 67.20 e va in testa con 241.50 9.29: Quartache inizia con l’australiana Hingston che ha eseguito una verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo da 62.40 e totalizza 222.10 9.27: Verticale indietro, triplo salto mortale raggruppato per la cinese Lu Wei che ottiene 79.20 e vola in testa con 210.20. Inla terza, Batki nona 9.26: 56.10 per la canadese Benfeito che stavolta sbaglia ed ècon 214.20, scavalcata dalla cinese Chen. Batki ottava 9.25. L’australiana Wu con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 72.80 ed ècon 210.50. Batki settima 9.24: La cinese ...

