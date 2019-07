Le dichiarazioni di Adl irritano il Real ed allontanano James | la situazione

forzazzurri

(Di martedì 16 luglio 2019) Stando a quanto riportato da il Corriere della Sera, l’approdo diRodriguez al Napoli si fa sempre più difficoltoso. Ledi ADLnon poco la dirigenza madridista.Adl – Il presidente del Napoli pone interrogativi che potrebbero aver definitivamente minato la trattativa colMadrid. Perchè? «Perché alMadrid andava bene dareRodriguez in prestito al Bayern Monaco e al Napoli no?».Rodriguez-Napoli è un affare sempre più lontano dalizzarsi. Le parole di De Laurentiis, che già avevano irritato la dirigenza delle merengues, ora potrebbero aver irrimediabilmente incrinato i rapporti tra le due società. Il presidente azzurro non vuole sborsare i 42 milioni di euro chiesti dai madridisti per il colombiano e, ormai, sono settimane che non si nasconde. «è un bravissimo calciatore ma perché al Bayern, che ...

francesco_esp1 : @offsidesquad @Alessan74130469 @offsidesquad io mi fido di voi, ma dovete avere elementi forti per sostenere che la… - MarcoDiMaro : Altre dichiarazioni di ADL, questa volta a Kiss Kiss. 'James? Le carte si mischiano continuamente. Preparatevi ad… - SaxSan2 : @_alex91_ Adl è lo stesso da 15 anni, fa parte del suo personaggio. Ma nn parla mai a vuoto, c'è sempre un perché d… -