calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Torino, 16 lug. (AdnKronos) – Glinelrimangono alper gli: il 57% ha ristrutturato la casa o un altro immobile. Il dato emerge dalla nona edizione dell’indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli2019 realizzata da Intesa Sanpaolo e dal Centro Luigi Einaudi. Quest’anno l’analisi si è focalizzata sugli ‘ottimisti’, su coloro, cioè che nei dieci anni di post crisi sono sempre stati attivi, ossia hanno realizzato almeno un investimento immobiliare o in un’attività economica o professionale, nuova o già esistente, hanno investito in un corso di formazione, hanno creato o allargato il nucleo familiare.In particolare, chi ha creato, acquisito o ingrandito un’attività economica adesso copre il 53,8% del suo fabbisogno economico di famiglia. L’8,3% degli ...

fisco24_info : Investimenti in mattone restano al primo posto per gli italiani : - Le_Valentinois7 : New post: 'Investimenti in mattone restano al primo posto per gli italiani ' - RVeronicaOne : Nel 2018 il ceto medio in Italia si è irrobustito. Salita oltre il 50% la percentuale delle famiglie che risparmian… -