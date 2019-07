Inter | tournée in Asia con i nuovi acquisti | ma per il momento l' attacco è ' spuntato'

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) L’è pronto a volare inper unache farà capire qualcosa in più sul lavoro fatto da Antonio Conte a Lugano. Il ritiro svizzero e la prima amichevole hanno dato buone sensazioni, ora però serve un’accelerata e per fortuna dell'allenatore nei prossimi impegni ci saranno anche i. Barella partirà con il gruppo già oggi, Godin sarà a disposizione dopo la prima amichevole da disputare sabato contro il Manchester United a Singapore. La partita sarà l'esordio nellanational Champions Cup che proseguirà a Nanchino con la sfida alla Juventus e a Londra contro il Tottenham ad agosto. In Cina con un Barella in più L’”cinese” accoglierà a braccia parte Nicolò Barella, l’acquisto più caro della storia nerazzurra con i 45 milioni che andranno al Cagliari. Il centrocampista la settimana scorsa ha fatto visita al gruppo a Lugano, poi ha proseguito le meritata ...

MatteoBarzaghi : Nei programmi dell’Inter Nainggolan sarà convocato per la tournée in Asia. #inter #nainggolan @SkySport - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Nonostante abbia salutato il ritiro dell’ @Inter per tornare ad allenarsi a Milano, Radja #Nainggolan… - capuanogio : #Inter e #Lukaku, siamo al dentro o fuori: entro una settimana si deve chiudere la trattativa, Marotta e Ausilio no… -