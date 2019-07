Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome | logo | maglia e stadio della Juventus; su

Recensione A Plague Tale Innocence - una peste di videogioco! : A Plague Tale Innocence segna, con la fermezza del fuoriclasse, il punto di svolta per Asobo Studio, fino adesso impegnata con progetti tie-in Disney e Microsoft. La casa di sviluppo francese, con sede a Bordeaux, abbraccia infatti la sua opera più matura. Quella della consapevolezza, capace d mettere in scena un videogioco diverso dalla media. Già solo per la sua ambientazione, che fa da sfondo ad una narrazione in cui morte, disperazione e ...