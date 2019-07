Giacomo Urtis smalto e capelli biondi al mare | sommerso dalle critiche

“Ecco il mio nuovo look”. Ma piovono le critiche : Giacomo Urtis prima e dopo : Un bravissimo chirurgo e anche uno dei personaggi più amati della tv italiana: questo e molto altro è Giacomo Urtis. Nato a Caracas, in Venezuela, il 28 settembre 1977, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Giacomo ha sfruttato la sua grande passione per la bellezza per diventare un rinomato chirurgo. Adesso che Fedez ha lanciato un trend in fatto di hairstyle, anche il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, 42 anni, ha deciso di decolorare ...