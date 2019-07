caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2019), il notodei vip, ha cambiato look. No, non si è sottoposto all’ennesimo intervento chirurgico (l’ultimo risale a dicembre scorso), ha però ‘stravolto’ la sua capigliatura e non solo.è stato beccato alda Tabloit.it, precisamente a Milano Marittima, dove ha sfoggiato un look nuovo di zucca e uno smalto particolare. “Abbiamo intercettato, il notoplastico dei Vip, in spiaggia a Milano Marittima alle prese con i primi bagni estivi. La nostra attenzione, però, non poteva non essere catturata dallo smalto dorato sfoggiato dall’uomo sulle unghie delle mani e dei piedi: chic o choc? A voi la scelta!”. Anche sul suo profilo Instagram, in realtà, il famosoha postato alcuni scatti in cui non si può fare a meno di notare la ‘nuova’ chioma. (Continua dopo la foto) I commenti dei fan al post di Tabloit, tuttavia, nonstati ...

Noovyis : (Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip al mare ‘così’. E sono (ancora) critiche) Playhitmusic -… - carmenFashionCr : Giacomo Urtis smalto e capelli biondi al mare: sommerso dalle critiche - ItsMaarty_ : @GIY0NGCHY User Giacomo urtis scelgo te! -