Germania,aggredito sindaco Hockenheim

Nuova aggressione nei confronti di un amministratore locale in. Questa volta è toccato a Dieter Gummer,socialdemocratico dinel sud-est del Paese. L'aggressore ha suonato alla porta di casa del politico 67enne, e quando gli ha aperto, lo ha colpito in faccia con un pugno. Gummer è caduto a terra sbattendo la testa:è grave. Alla guida della città dal 2004 era in procinto di lasciare l'incarico ad agosto. Un mese fa l'omicidio del politico della Cdu, Luebcke,per sue posizioni pro migranti.(Di martedì 16 luglio 2019)