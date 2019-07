Belen pazza d’amore per Stefano De Martino - le dediche social : «Se avessi dovuto disegnarti…» : Dopo una lunga separazione Belen e Stefano de Martino sono tornati insieme per la gioia dei loro fan che non vedevano l’ora che la coppia si riunisse. I due neo conduttori (Belen a “Colorado” e Stefano a “Made in Sud”) sono prima partiti in viaggio assieme al figlio Santiago e ora sono volati a Ibiza per una romantica vacanza, dove Rodriguez non manca mai di mostrare tutto il suo trasporto per il ritrovato amore. Dal social, dov’è sempre molto ...