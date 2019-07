Torino | Cairo | “I nostri giocatori sono ambiti | abbiamo respinto molte richeste” E

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) “I, cistate tante tante richieste. Senza fare nomi vi dico che ho dovuto dire 9 no”. Lo ha dichiarato Urbano, presidente del, oggi a Bormio, in visita al ritiro della squadra granata. Il patron ha elogiato i componenti della rosa: “L’anno scorso Iago Falque ha avuto dei problemi di infortunio, ma io so quanto vale, adesso ha anche il numero 10. Se siamo arrivati al settimo posto a 63 punti vuol dire che abbiano reso tantissimo. Meité, Lukic, poscrescere e far ancora di più. Potenziale ancora inespresso anche per Baselli. Anche per Zaza, che io ho voluto fortemente”, ha aggiunto. “L’anno scorso non ha fatto la giusta preparazione e dunque ha faticato. Ci si aspettava molto ma fisicamente non era al massimo, si innescano a quel punto anche dei meccanismi psicologici che non aiutano. Ora ...

