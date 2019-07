Terminate le riprese de L’Immortale | il messaggio di Marco d’Amore tra lacrime e

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il suo primo film è pronto e ben confezionato, una soddisfazione per un giovane attore con tanta gavetta alle spalle: lede L'Immortale sono sd'Amore festeggia sui social. Leben nascoste ai presenti, un'emozione grande che lo pervade, questo è il racconto che l'amato Ciro l'Immortale di Gomorra fa sui social alla fine di mesi intensi passati sul set dietro e davanti la macchina da presa per regalare al suo pubblico un film spin off proprio sul giovane boss spalla e spina nel fianco dei Savastano. Il film annunciato lo scorso anno, arriverà al cinema il prossimo dicembre, il 12 con precisione, e racconterà ancora una volta di Ciro l'Immortale non come prequel di Gomorra come si pensava all'inizio ma come possibile anello di congiunzione tra la seconda e la terza, in cui poi ha trovato la morte per mano di Genny Savastano. Con un lungo post su ...

