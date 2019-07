Serie A | crollo dell’audience

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sky e DAZN, audience in calo. Il campionato concluso ha registrato un calodel 30%: i telespettatori non hanno apprezzato il doppio abbonamentoSky e DAZN sono un flop. A campionato concluso, è tempo di tirare le somme anche per le Pay TV. E i numeri tratti in bilancio non sono affatto positivi: le stime infatti indicano una generale riduzione delle sottoscrizioni per seguire il calcio in televisione. L’aumento sempre crescente dei prezzi, unito alla ripartizione dei diritti tra Sky (7 partite settimanali in esclusiva) e DAZN (3 partite settimanali in esclusiva) hanno disincentivato i tifosi a sottoscrivere nuovi abbonamenti. A riportare i dati implacabili della passata stagione è stato Il Fatto Quotidiano che ha evidenziato un brusco calodel 30%. Come riportato dall’articolo, la formula del doppio canone «ha fatto scappare i tifosi». DAZN non ha reso noto il ...

