Romulus | una serie originale Sky sulla nascita di Roma diretta da Matteo Rovere

(Di lunedì 15 luglio 2019), arriva unaSky dicon Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli.Aggiornamento 15 luglio 2019: Sky Atlantic ha rilasciato le prime foto di, ladiche arriverà prossimamente su Sky. EccoleTv Sky Atlantic1 di 9 Foto di: Francesca Fago/SkySky si butta nel genere dell’epica, creato dagià al cinema con Il Primo Re, con una nuovadallo stessodal titolo. Il progetto, che racconterà la storia delladi, segna il debutto del regista in unatv.avrà 10 episodi e sarà prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, la casa di produzione di.Le riprese inizieranno ai primi di giugno e andranno avanti per 28 settimane tra la capitale e i dintorni. Filippo Gravino, Guido ...

