Manchester City | Delph verso l’Everton | si attende solo la firma

(Di lunedì 15 luglio 2019) Fabianè ad un passo dale avrebbe già raggiunto il ritiro dei Toffees. Nelle casse delfiniranno circa 10 milioni.“powered by Goal”Sembra essere giunta ad un passo dal capolinea l’avventura di Fabianal. Il centrocampista della Nazionale inglese è infatti vicino ad apporre lache lo legherà al.Secondo quanto riportato in Inghilterra da Sky Sports News, il giocatore è già giunto in Svizzera, dove i Toffees stanno lavorando per la preparazione estiva, per unirsi a quelli che saranno i suoi nuovi compagni in attesa che ogni tassello vada al suo posto e che si arrivi quindi alla definitiva fumata bianca.Un colpo importante pered anche relativamente a ‘basso costo’, visto che l’operazione dovrebbe essere chiusa sulla base di circa 10 milioni di euro.Approdato alnell’estate del 2015 dopo le ...

