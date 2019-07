Il tratto medio del fiume Po come Riserva Biosfera Mab UNESCO | “Occasione da non perdere”

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) “Il riconoscimento deldelPoMab, frutto del lavoro progettuale sostenuto dal Governo e della capacità di relazioni messa in campo dall’Autorità di Bacino Distrettuale, è una straordinaria occasione per rilanciare un modello di sviluppo sostenibile e diverso dal passato. Il coinvolgimento di 85 Comuni in 8 province, nonché delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto è segno di una volontà comune a tutela dell’ambiente padano, alla cui salvaguardia i Consorzi di bonifica sono quotidianamente impegnati”: a dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), commentando la recente decisione comunicata a Parigi nella prestigiosa sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. “La scommessa – prosegue ...

Nowhrbutup : RT @hemsyrus: *un qualsiasi prodotto artistico piace ad un grande numero di persone perché è popolare* il Twitter medio: È SOPRAVVALUTATOO… - centralvperk : RT @hemsyrus: *un qualsiasi prodotto artistico piace ad un grande numero di persone perché è popolare* il Twitter medio: È SOPRAVVALUTATOO… - mentidecadenti : RT @hemsyrus: *un qualsiasi prodotto artistico piace ad un grande numero di persone perché è popolare* il Twitter medio: È SOPRAVVALUTATOO… -