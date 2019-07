Forza Nuova | scontri per casa popolare a eritrei | 4 anni al leader Castellino

Torino - blitz della polizia contro l’estrema destra : perquisizioni a militanti di Forza Nuova - Rebel Firm e Legio Subalpina : Apologia di fascismo. È questa l’ipotesi di reato da cui è partito il blitz della Digos di Torino, che martedì mattina ha perquisito undici abitazioni di militanti di Forza Nuova, Rebel Firm e Legio Subalpina, compagine di area skinhead, nel capoluogo piemontese e a Ivrea. Manganelli, coltelli, riproduzioni di pistole e armi da softair, insieme ad elmetti, una bandiera con la svastica, edizioni del Mein Kampf, un volume di canti fascisti, ...

Preghiera di Forza Nuova contro il Gay Pride : una suora li caccia dalla piazza : Oltre 2000 persone sabato pomeriggio per i diritti Lgbt. Venerdì, invece, alcuni aderenti a gruppi di Preghiera del «Comitato Teodolinda» e di destra di Forza Nuova, si sono trovati sul sagrato della Chiesa delle suore Sacramentine. La Madre Superiora del convento, però, si è presentata personalmente per allontanare i presenti

Pd - il partito denuncia : “Incursioni hacker - blitz di Forza Nuova e diffamazioni social : adesso basta” : Una presunta incursione di un hacker e un blitz non riuscito da parte di simpatizzanti di Forza Nuova. E ora il partito Democratico si sente sotto attacco. “denunciamo una macchinazione sul web cui è seguita un’iniziativa politica”, ha detto il responsabile della comunicazione, Marco Miccoli. Il primo episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì. Proprio nei minuti antecedenti ad un incontro con la stampa convocato nella sede ...

ANPI : presentata denuncia contro CasaPound e Forza Nuova a Procura di Roma : Roma- L’ANPI nazionale ha presentato al Procuratore di Roma formale denuncia contro le organizzazioni neofasciste, in particolare Forza Nuova e CasaPound, per i numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi. Nella denuncia si chiede, inoltre, di procedere al sequestro della sede di CasaPound, a Roma, occupata abusivamente. “La nostra Associazione- commenta Emilio ...

Gay pride - le inquietanti analogie tra ArciLesbica e Forza Nuova : Che ArciLesbica sia da un po’ impegnata a togliere diritti ai bambini di coppie lesbiche o gay è ormai un fatto risaputo. Ma per quanto si possa essere contrari alla Gestazione per Altri, oltretutto sempre adottando un atteggiamento coloniale per la salvezza delle donne povere, senza mai guardare ai diritti delle donne che per scelta scelgono di prestare l’utero per le coppie gay, il livello del dibattito dovrebbe essere diverso, più ...

Torino - denunciato il coordinatore di Forza Nuova per apologia di fascismo : Recentemente il coordinatore della sezione torinese del partito di estrema destra Forza Nuova è stato denunciato, per via dell'apologia nei confronti del ventennio fascista. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web di SkyTg 24, le indagini contro l'uomo sono partite a seguito dell'operazione della Digos relativa ad uno striscione esposto dai militanti di Forza Nuova il 22 maggio. In ...

Gray Pride a Bologna - gli striscioni di protesta di Forza Nuova contro la manifestazione LGBT : Scritte omofobe firmate da Forza Nuova sono apparse ai Giardini Margherita di Bologna dove oggi pomeriggio prenderà il via il Pride. Attese oltre 40mila persone in città secondo le stime. A meno di una settimana dal 28 giugno, giorno in cui si celebreranno i 50 anni esatti dei Moti di Stonewall, cortei sono in programma anche a Napoli, Siracusa e Frosinone.Continua a leggere