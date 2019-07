Call of Duty | Modern Warfare – il 1° agosto sarà svelato il nuovo multiplayer

Grandi piani per Call of Duty Modern Warfare - pronti contenuti post lancio gratuiti : È un ritorno alle origini parecchio atteso quello di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della saga curata da Infinity Ward che abbandona qualsivoglia numerazione per ripartire con nuova verve verso nuovi orizzonti videoludici. Una scelta palese quella del team di sviluppo, che vuole ripartire da basi solide, abbandonando ogni velleità futuristica che ha caratterizzato (progressivamente sempre più) gli ultimi capitoli. Mentre ...

La modalità Gunfight di Call of Duty : Modern Warfare si mostra in 10 minuti di video gameplay : Ieri, Activision ci ha fornito un primo sguardo alla modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. Il publisher ha dichiarato che l'intero universo multiplayer dell'imminente sparatutto sarà ufficialmente rivelato il 1° agosto. Activision afferma che il prossimo Call of Duty sarà caratterizzato da una nuova generazione di multiplayer. Non è chiaro cosa significhi, ma si vocifera un inserimento di una modalità battle royale.D'altra parte, ...

Il multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare sarà completamente svelato il prossimo mese : L'intero universo multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare verrà svelato molto presto da Infinity Ward, ovvero il prossimo primo agosto.La rivelazione completa del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare si terrà il 1 ° agosto attraverso un livestream su Twitch.Durante lo streaming, lo studio mostrerà come la storia del gioco continuerà online e come funzionerà la progressione unificata tra le diverse modalità.Leggi altro...

Reveal del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare - svelata una delle modalità : Cresce a dismisura col passare delle settimane l'attesa per Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della saga sparatutto che vede nuovamente in cabina di regia i talentuosi ragazzi di Infinity Ward. Un vero e proprio ritorno alle origini per il team di sviluppo, che con l'abbandono della numerazione che ha contraddistinto la serie fino ad oggi ha voluto dare un vero e proprio colpo di spugna alle derive eccessivamente futuristiche per ...

La modalità 2v2 Gunfight di Call of Duty : Modern Warfare sarà svelata oggi : Oltre al Team Deathmatch, Call of Duty: Modern Warfare presenterà una nuovissima modalità multiplayer chiamata Gunfight.Lo sviluppatore Infinity Ward ha annunciato su Twitter che rivelerà la modalità 2v2 durante un evento in streaming in programma oggi, 11 luglio, alle ore 19 italiane, segnala Gamespot.Sappiamo che Modern Warfare includerà un comparto multiplayer, tuttavia, Infinity Ward non ha ancora mostrato alcun filmato sulle modalità di ...

Call of Duty Black Ops 4 - ecco tutti i dettagli dell'aggiornamento Operazione Apocalisse Z : Call of Duty Black Ops 4 si è trasformato in una vera Apocalisse zombie grazie all'ultimo aggiornamento che introduce, per adesso solo su PlayStation 4, l'Operazione Apocalisse Z.Treyarch , come riportano i colleghi di Eurogamer, ha pubblicato per l'occasione un nuovo trailer che mostra cosa dovranno aspettarsi i fan del gioco. Lo studio di sviluppo promette nuove varianti per quanto riguarda i nemici e nuove armi tra cui il Ray Gun Mk 2. Oltre ...

Un poster di Call of Duty : Modern Warfare suggerisce una versione remaster di Modern Warfare 2 : Un poster ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare sembra aver suggerito l'esistenza di Call of Duty: Modern Warfare 2 remastered. Gli indizi su un possibile Modern Warfare 2 sarebbero stati scoperti dai fan, segnala Segmentnext.Per chi non lo sapesse, Modern Warfare 2 è ancora considerato come il miglior gioco di Call of Duty. Si dice da tempo che un remaster di Modern Warfare 2 stia arrivando e stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale ...

Call of Duty Modern Warfare : i giocatori potranno ricaricare l'arma mantenendo la mira sul bersaglio : Call of Duty Modern Warfare si prepara a tornare in pompa magna sui nostri monitor e pian piano cominciano ad emergere nuovi dettagli sul titolo. Oggi l'animation director Mark Grigsby ha speso qualche parola sul sistema di ricarica, che permetterà di cambiare caricatore mantenendo la mira sul bersaglio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, ecco le parole di Grigsby , apparse sul blog di Activision:"Un'altra cosa che inseriremo quest'anno ...

Call of Duty : Modern Warfare metterà in discussione la moralità dei giocatori : Al di fuori di alcuni casi nel passato, Call of Duty non è stata la serie che molti hanno amato per la sua narrativa sfumata e la sua visione morale sul mondo. Bene, sembra che Infinity Ward voglia davvero cambiare le cose con il prossimo capitolo, Call of Duty: Modern Warfare, riporta Gamingbolt. Gli sviluppatori affermano che non solo vogliono raccontare una storia più grintosa, ma vogliono che la storia metta in dubbio i giocatori su quello ...

Call of Duty Modern Warfare in nuovi rumor - leak su serie di uccisioni e numero utenti Battle Royale : Mancano ancora svariati mesi prima che Call of Duty Modern Warfare si palesi finalmente sul mercato, ma la curiosità dei fan della serie di scoprire le nuove feature di questo capitolo è indubbiamente elevata. Il merito va ovviamente ai ragazzi in cabina di regia, quegli Infinity Ward che in tempi non sospetti riuscirono a entrare nei cuori degli utenti della community con una delle saghe più amate in assoluto del mondo degli sparatutto. La ...

Call of Duty Black Ops 4 : Treyarch rimuove temporaneamente lo split screen da Blackout : Senza alcun preavviso, Treyarch ha rimosso il supporto allo split screen nella modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 con l'ultimo update.Il cambiamento infatti non è riportato nelle note ufficiali dell'aggiornamento, il che ha portato i giocatori, una volta scoperta l'infausta novità, a chiedere spiegazioni agli sviluppatori tramite i social network. Fortunatamente la risposta non ha tardato ad arrivare su Reddit."Abbiamo ...

Secondo i giocatori di Call of Duty : Black Ops 4 i nuovi contenuti di Blackout sono pay-to-win : I giocatori di Call of Duty: Black Ops 4 stanno segnalando qualcosa di preoccupante, ovvero che i nuovi contenuti aggiunti alla modalità Blackout sarebbero pay-to-win.Come segnala PCGamesN, Treyarch ha da poco introdotto le Blackjack's Stashes nella battle royale del suo sparatutto e proprio queste nasconderebbero un lato pesantemente pay-to-win.Ogni partita i giocatori ricevono una stash di Blackjack che contiene armi del Mercato Nero presenti ...

Per sviluppare l'engine di Call of Duty : Modern Warfare ci sono voluti più di 5 anni : Il prossimo capitolo della serie Call of Duty sarà Call of Duty: Modern Warfare, un gioco che sta cercando di fare alcune cose diverse con la serie. Una cosa che sicuramente sarà diversa è il nuovo motore di gioco che cattura davvero gli occhi, riporta Gamingbolt. Sembra piuttosto sorprendente, ma ci è voluto anche molto tempo per svilupparlo.Spesso sentiamo che lo sviluppo di un gioco prende circa 3 anni di tempo. Tuttavia, la maggior parte ...

La campagna cancellata di Call of Duty : Black Ops 4 doveva avere una struttura 2v2 : Treyarch aveva avuto in precedenza un'idea molto ambiziosa per la campagna di Call of Duty: Black Ops 4 durante lo sviluppo, ma la compagnia non è riuscita a farla funzionare, secondo il nuovo report emerso di recente.In un articolo sulle condizioni di lavoro presso Treyarch di Kotaku, si è parlato dei dettagli sulla campagna sfortunata del gioco e sui ripetuti tentativi dello studio di salvarla.Secondo il report, la campagna sarebbe stata ...