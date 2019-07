Arrivano offerte Alitalia | la palla passa a Mise e Ferrovie Ma il tempo stringe

Calciomercato Milan - preso Jungdal e Arrivano le offerte per Nastasic e Dijks : Il Milan nella tarda serata di ieri ha accelerato le trattative per il danese Andreas Jungdal, portiere classe 2002. Il giocatore sta già svolgendo le visite mediche nella sede rossonera e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio questo acquisto farebbe presagire ad una cessione di Gianluigi Donnarumma. Infatti il giovane portiere danese potrebbe crescere per qualche stagione all'ombra dello spagnolo Pepe Reina, per poi cercare di seguire ...

Gazzetta : Inglese disposto a restare a Parma se non Arrivano offerte : Parma paziente, dopo la conferma dell’acquisto di Sepe dal Napoli, aspetta che si sblocchi qualcosa per Inglese. Il Napoli chiede 25 milioni per l’attaccante, ma per adesso nessuno si è fatto avanti e neanche il Parma ci pensa a quelle cifre. Ma Inglese ha fatto sapere che se non arrivassero offerte adeguate e interessanti sarebbe disposto a fare un altro anno di prestito al Parma. Non c’è fretta da nessuna delle due parti, ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “che coppia Manolas e Koulibaly! Se Arrivano offerte per Insigne e Allan…” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: piaccio Manolas e James Rodriguez, ma prima bisogna cedere qualcuno e non è escluso che parta qualche big A margine dell’evento “Quarta categoria – il calcio è di tutti”, tenutosi presso la Camera dei Deputati, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato del club azzurro. Manolas e James Rodriguez sono due profili ...

Prime Day 2019 - Arrivano le offerte Wow : cosa sono e come approfittarne : Il Prime Day 2019 si avvicina, e si iniziano a scoprire le Prime indiscrezioni e novità dell'evento promozionale targato Amazon. Dopo la news sulla data, arriva la novità delle offerte Wow, promozioni esclusive e limitate da cogliere letteralmente al volo. Ecco cosa sapere sulle offerte Wow e su come approfittare delle promozioni durante il Prime Day 2019.-- --