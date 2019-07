Travolti dal suv | i funerali organizzati dall’amico di chi ha ucciso i bimbi | “Morti 2

Si indaga sui soccorsi ai bambini Travolti dal suv : E' ancora molto grave Simone, il bambino di 12 anni che ha perso le gambe nell'incidente di giovedì sera a Vittoria, nel Ragusano, in cui è stato ucciso il cuginetto di 11 anni, Alessio. "La situazione si mantiene sostanzialmente stabile" dice Antonino Levita, direttore sanitario del Policlinico di Messina dove è ricoverato il bambino "Il bimbo è sotto assistenza respiratoria, in coma farmacologico. Una situazione che ...

Bimbi Travolti dal Suv! Ecco il video dell'incidente : Le telecamere di sorveglianza posizionate sulla strada dove è avvenuto l'incidente hanno ripreso la folle corsa della jeep. Le immagini dell'incidente di Vittoria sono impressionanti. L'auto, una Jeep nera, imbocca la traversa dove si trovano, seduti sull'uscio, i due cuginetti di 11 e 12 anni. In un frazione di secondo l'auto sbanda e di fatto investe in pochi istanti i due Bimbi . Il primo muore sul colpo, l'altro perde le gambe. La ...

Travolti dal Suv a Vittoria - il piccolo Simone è gravissimo. Domani i funerali del cuginetto : È ancora in pericolo di vita il piccolo Simone , il bambino falciato davanti casa a Vittoria (Ragusa) da un Suv insieme con il cuginetto Alessio, morto sul colpo. Il piccolo è ricoverato a Messina dove è stato sottoposto a un difficile intervento chirurgico e ha perso le gambe. Lutto cittadino per i funerali del cugino.Continua a leggere

Cuginetti Travolti dal Suv - i genitori del bimbo ucciso : “L'assassino? Due giorni e lo buttano fuori” : Il dramma in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo, all'altro hanno amputato le gambe. L'investitore è Rosario Greco, ha ammesso di aver bevuto birra e fatto usa di cocaina. Il padre di Alessio: "Due giorni e lo buttano fuori. Mio figlio non torna più, io non riesco a tornare a casa”.Continua a leggere

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Lupo/Nicolai Travolti dalla valanga norvegese : è quinto posto iridato : Non c’è stata partita, come si temeva. Al momento Daniele Lupo e Paolo Nicolai non possono neppure fare il solletico a Mol/Sorum che proseguono la loro marcia da schiacciasassi nel mondiale tedesco e volano in semifinale senza problemi. Due set veloci, un dominio nettissimo quello dei norvegesi che vanno a nozze contro il gioco ragionato della coppia azzurra che non riesce mai a cambiare marcia e si prende troppi pochi rischi in battuta e ...