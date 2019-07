SONDAGGI Così il Russiagate ferma la corsa della Lega

Usa - Trump mai così in alto nei SONDAGGI : 44%. Consensi grazie al boom economico. E tra i dem perderebbe solo con Biden : Il consenso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è mai stato così alto . grazie al boom economico, l’indice di approvazione per il capo della Casa Bianca si è alzato al 44 per cento, secondo un sondaggi o commissionato da Washington Post-Abc News alla fine di giugno, durante il G20 di Osaka, in Giappone. Numeri che indicherebbero una strada per la rielezione stretta, ma più concreta di quanto si pensava soltanto in primavera, ...

SONDAGGI politici Ipsos : consenso per il governo mai così in basso : Sondaggi politici Ipsos: consenso per il governo mai così in basso Nuova rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera. Interessante il dato sul consenso accordato al governo giallo-verde: per la prima volta dall’insediamento è sceso sotto quota 50%. Sondaggi politici Ipsos: intenzioni di voto in linea con le Europee Nessun particolare cambiamento da segnalare, secondo Ipsos, nelle intenzioni di voto a poco più di un mese dal voto per ...