Pronostico GIF Sundsvall vs Hammarby | Allsvenskan 15-07-2019 e Info

(Di domenica 14 luglio 2019) Sweden, 15^ giornata, analisi edi GIF, lunedì 15 luglio. Scopri la nostra previsione.Partita davvero tutta da seguire quella della Norrporten Arena, dove ilpadrone di casa deve incominciare a fare sul serio se non vorrà retrocedere in Superettan.Nelle ultime cinque partite, hanno raccolto appena 3 punti e sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’IFK Goteborg (2-1), che gli ha costretti a restare appaiato a quota 11 punti con Eskilstuna e Falkenbergs, rispettivamente penultimo e ultimo. Il ruolino interno è in perfetta parità (2-2-2).L’, invece, è settimo con 22 punti e dopo due sconfitte consecutive ha reagito travolgendo per 6-2 il Falkenbergs nell’ultimo turno. La zona Europa League dista di sei lunghezze. Pessimo il rendimento in trasferta con una vittoria, due pareggi e quattro ...