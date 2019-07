Morto anche Simone | l' altro bimbo falciato dal suv a Vittoria Insulti al giornalista

Bimbi falciati dal suv a Vittoria Morto anche Simone - rimasto ferito con il cuginetto Alessio Lacrime e rabbia ai funerali : L’addio al bimbo di 11 anni falciato dal Suv insieme al cuginetto . In Rete insulti al giornalista che aveva denunciato: «Funerali organizzati dall’amico di uno degli uomini a bordo della Jeep». Interviene il presidente della Commissione parlamentare antimafia

Vittoria - è Morto anche Simone dopo Alessio : adesso sono due angeli : La notizia che ha gettato nell sconforto la comunità vittoriese, mentre si svolgevano i funerali: Simone non ce l'ha fatta.

Falciati da suv - Morto anche il 12enne Simone : Messina, 14 lug. (Adnkronos) - E' morto all'ospedale di Messina, Simone , il 12enne cugino di Alessio, 11 anni, anche lui morto perché investito giovedì sera da un suv lanciato a tutta velocità per le strade di Vittoria, nel ragusano. Simone era stato ricoverato in condizioni gravissime a Messina e g

Bimbi investiti dal Suv - Morto anche Simone. L'annuncio durante i funerali di Alessio : la chiesa ammutolisce : anche Simone D'Antonio, il cuginetto di Alessio , è morto . L'annuncio del commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, mentre in provincia di Ragusa si svolgevano i funerali ...

Vittoria - Morto anche l’altro bimbo travolto dal Suv : Gabriele Laganà Al bimbo falciato da un Suv a Vittoria erano state amputate le gambe. Il cuginetto di 11 anni, invece, è morto a causa di una emorragia Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Simone D'Antonio, il bambino che insieme al cugino Alessio, era stato falciato a Vittoria , nel Ragusano, dal Suv guidato da Rosario Greco che si era messo al volante sotto effetto di alcol e cocaina. Il bimbo era ricoverato al Policlinico di ...

Ragusa - Morto anche il secondo cuginetto travolto dal Suv del pirata : gambe amputate - Simone non ce l'ha fatta : È morto anche Simone D'Antonio, 12 anni, il second bimbo travolto giovedì scorso a Vittoria (Ragusa), insieme al cuginetto di 11 anni, Alessio, dal suv lanciato a folle velocità e guidato da Rosario Greco, 37 anni con precedenti per armi e droga, figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vitto