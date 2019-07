Juventus | SportMediaset | ' Possibile scambio con l' Inter | Icardi a Torino e Kean a Milano'

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) L'di Antonio Conte è pronta ad esordire nella prima amichevole estiva contro il Lugano: dirigenza e tifosi potranno osservare i primi acquisti, da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Barella. Come ufficializzato, la società di Suning non potrà contare su Mauro, che è ritornato ain intesa con la società per motivi di recupero atletico, anche se alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato come questa decisione sia l'ennesima conferma del rapporto non ideale fra l'ed il giocatore. L'argentino, come dichiarato sia dall'amministratore delegato Marotta che dal nuovo tecnico Conte, è ufficialmente sul mercato, come Nainggolan, anche se il centrocampista belga partirà con l'nella tournée asiatica per disputare alcuni match dinational Champions Cup. Cosa che non farà, che è destinato evidentemente a lasciare l'prima della fine del calciomercato ...

