Il Senegal di Koulibaly va in finale di Coppa d’Africa

Koulibaly a 360 gradi - da brividi : “Per tutti sono il ‘napoletano’. L’infanzia - il ritorno in Senegal - il razzismo. La nascita di mio figlio col pazzo di Sarri - lo scherzo di Benitez e ADL che voleva i soldi indietro…” : Intervista integrale Koulibaly The Players tribune Kalidou Koulibaly difensore Senegalese del Napoli ha rilasciato una lunga intervista al portale www.theplayerstribune.com toccando diversi temi, dal razzismo alle esperienze nel mondo del calcio: Koulibaly sul razzismo e Lazio-Napoli A volte la gente mi fa queste domande nelle interviste ed è difficile rispondere, mi chiedono: “Kouli, che cosa provi quando la gente ti fa ‘buu buu’? Non ti ...