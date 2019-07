F1 | gp di Silverstone | Bottas e Hamilton davanti al ferrarista Leclerc – segui la diretta

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019): è questa la griglia di partenza del gran premio di Silvertone. Un grande Valtteriha offuscato nelle qualifiche il suo compagno di squadra Lewisconquistando una prepotente pole position. Ancora una doppietta Mercedes, quindi, con le Frecce d’Argento che si confermano dominanti in prova e tutto lascia presupporre che lo saranno anche in gara. Per il finlandese, secondo nel Mondiale a 31 punti da, è arrivato il record della pista con un giro in 1.25.093., eroe dei tifosi di casa, si è dovuto inchinare per un battito di ciglia di appena 0.006 millesimi. Ancora qualifica ancora agrodolge per la Ferrari, con Charlessplendido terzo a soli 0.079 secondi da, mentre Sebastian Vettel non è andato oltre il sesto tempo a 0.694. Il tedesco è stato preceduto anche dalle due Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly. Amaro ...

